***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 4.435.206.821 29.376.741Satışların Maliyeti28 -4.352.847.463 -6.411.143TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)82.359.358 22.965.598BRÜT KAR (ZARAR)82.359.358 22.965.598Genel Yönetim Giderleri29,30 -23.534.095 -10.853.272Pazarlama Giderleri29,30 -5.680.255 -3.522.247Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 4.714.862 2.418.312Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -4.421.823 -1.914.291ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.438.047 9.094.100Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 79.067 20.718Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -45.145FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.471.969 9.114.818Finansman Gelirleri33 5.273.745 3.808.995Finansman Giderleri33 -11.615.835 -4.801.360SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.129.879 8.122.453Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.093.858 -1.861.779Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -9.133.192 -1.900.650Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 39.334 38.871SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.036.021 6.260.674DÖNEM KARI (ZARARI)38.036.021 6.260.674Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları38.036.021 6.260.674Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,38040000 0,33900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.251.268 55.931.910Dönem Karı (Zararı)38.036.021 6.260.674Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38.036.021 6.260.674Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.653.443 6.195.141Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 1.289.936 762.474Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 210.718 137.393Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 210.718 137.393Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10 8.897.028 3.323.686Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -2.718.807 -335.207Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 11.615.835 3.658.893Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler306.480Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -2.110.655 130.527Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.110.655 130.527Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 9.093.858 1.861.779Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -33.922 -20.718Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-33.922 -20.718İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.893.123 43.762.225Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -223.886.748 8.935.279İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-223.886.748 8.935.279Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 41.763.065 2.461.248İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)41.763.065 2.461.248Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -942.260 -128.423Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 186.406.624 31.578.651İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)140.294 -105.111İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 186.266.330 31.683.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 83.874 408.227Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 108.080 -102.369İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-78.571İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)108.080 -23.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -639.512 609.612Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-639.512 609.612Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları58.582.587 56.218.040Alınan Faiz10 2.718.807 335.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -63.605 -62.377Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -4.986.521 -558.960YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.145.999 -8.840.582Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -5.897.075 -7.792.129Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 169.404 178.218Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri169.404 178.218Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -1.418.328 -1.226.671Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-828.482 -940.578Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-589.846 -286.093FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-23.385.908 -17.895.035Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri46.475.850 3.988.465İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri46.475.850 3.988.465Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -58.394.866 -18.176.029Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.394.866 -18.176.029Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-522.270 -419.083Ödenen Faiz-10.944.622 -3.288.388YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.719.361 29.196.293Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi86.933NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.719.361 29.283.226DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.507.993 5.395.046DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 41.227.354 34.678.272Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 598.112.687 398.691.363Finansal Yatırımlar7 9.557.543 1.549.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.557.543 1.549.813Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar9.557.543 1.549.813Ticari Alacaklar10 809.380.667 585.493.919İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar809.380.667 585.493.919Diğer Alacaklar11 36.274.328 76.602.973İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar36.274.328 76.602.973Peşin Ödenmiş Giderler15 1.128.674 630.116İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.128.674 630.116Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 1.298.000Diğer Dönen Varlıklar26 5.897.701 5.268.266İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.897.701 5.268.266ARA TOPLAM1.461.649.600 1.068.236.450TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.461.649.600 1.068.236.450DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar476.030 476.030Diğer Alacaklar11 3.252.497 4.686.917İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.252.497 4.686.917Maddi Duran Varlıklar18 10.653.777 10.744.995Tesis, Makine ve Cihazlar6.085.483 6.245.675Taşıtlar1.759.192 1.955.092Mobilya ve Demirbaşlar652.666 632.677Özel Maliyetler2.156.436 1.911.551Kullanım Hakkı Varlıkları18 3.867.032 2.705.357Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.508.656 995.920Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.508.656 995.920Peşin Ödenmiş Giderler15 172.731 169.029İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler172.731 169.029TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.930.723 19.778.248TOPLAM VARLIKLAR1.481.580.323 1.088.014.698KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 211.196.908 222.319.476İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37 17.309.645Banka Kredileri17.309.645İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar211.196.908 205.009.831Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar211.196.908 205.009.831Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.557.561 1.540.340İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.557.561 1.540.340Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.557.561 1.540.340Ticari Borçlar10 1.059.317.391 699.208.804İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 529.243 388.949İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.058.788.148 698.819.855Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 5.495.084 5.411.210Diğer Borçlar11 274.715 166.635İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar274.715 166.635Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 9.062.040 4.915.369Kısa Vadeli Karşılıklar22 530.439 356.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 469.731 283.698Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar60.708 73.088ARA TOPLAM1.287.434.138 933.918.620TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.287.434.138 933.918.620UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 2.135.620 1.341.280İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.135.620 1.341.280Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.135.620 1.341.280Uzun Vadeli Karşılıklar22 510.932 549.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 510.932 549.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 224.649 263.983TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.871.201 2.155.115TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.290.305.339 936.073.735ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 191.274.984 151.940.963Ödenmiş Sermaye100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)368.761 368.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-80.173 -80.173Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -80.173Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -80.173Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)425.000 425.000Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.361.021 1.461.021Yasal Yedekler1.461.021 1.461.021Girişim Sermayesi Fonu5.900.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları45.164.354 952.411Net Dönem Karı veya Zararı38.036.021 48.813.943TOPLAM ÖZKAYNAKLAR191.274.984 151.940.963TOPLAM KAYNAKLAR1.481.580.323 1.088.014.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler276.506 4.395.551 -4.672.057 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)103.427 6.260.674 6.364.101 6.364.101Dönem Karı (Zararı)27 6.260.674 6.260.674 6.260.674Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)103.427 103.427 103.427Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 18.467.325 -60.983 607.285 425.000 2.117.176 14.716.311 6.260.674 42.532.788 42.532.788Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler1.298.000 1.298.000 1.298.000Düzeltmelerden Sonraki Tutar100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 50.111.943 153.238.963 153.238.963Transferler5.900.000 44.211.943 -50.111.943 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)27 38.036.021 38.036.021 38.036.021Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 7.361.021 45.164.354 191.274.984 191.274.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 38.036.021 6.260.674DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 103.427Yabancı Para Çevrim Farkları0 103.427Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 103.427DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 103.427TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.036.021 6.364.101Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları38.036.021 6.364.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930968BIST