***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









120.343.624 44.944.164 39.095.349 24.762.381Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 125.347 215.607 46.280 194.889Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -45.145 -504.459 0 27.570FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)120.423.826 44.655.312 39.141.629 24.984.840Finansman Gelirleri33 9.950.533 4.759.435 2.049.358 1.468.344Finansman Giderleri33 -41.773.957 -9.902.327 -13.338.750 -3.656.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)88.600.402 39.512.420 27.852.237 22.796.876Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.050.398 -8.740.948 -6.643.675 -5.016.481Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -21.764.996 -8.388.725 -6.292.281 -4.443.076Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -285.402 -352.223 -351.394 -573.405SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)66.550.004 30.771.472 21.208.562 17.780.395DÖNEM KARI (ZARARI)66.550.004 30.771.472 21.208.562 17.780.395Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları66.550.004 30.771.472 21.208.562 17.780.395Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.590.854 -108.628.327Dönem Karı (Zararı)66.550.004 30.771.472Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)66.550.004 30.771.472Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler59.903.228 20.152.787Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 4.775.683 2.228.019Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 130.169Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 130.169Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler298.012 488.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 298.012 488.940Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33.399.983 8.364.174Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -8.313.588 -1.342.189Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 41.713.571 9.706.363Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8 306.480Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-847.126 -88.315Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -847.126 -88.315Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 22.050.398 8.740.948Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -80.202 -215.607Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -80.202 -215.607İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 504.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-128.427.355 -156.256.190Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -379.588.610 -313.696.054İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-72.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-379.515.677 -313.696.054Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 13.714.579 -17.062.427İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13.714.579 -17.062.427Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -659.394 -339.983Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 236.618.640 170.925.520İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)84.494 554.156İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)236.534.146 170.371.364Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -590.659 2.564.841Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 24.607 8.216İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -78.571İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24.607 86.787İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.053.482 1.343.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 1.195.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 857.948 1.343.697Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.974.123 -105.331.931Alınan Faiz10 8.089.312 1.342.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22,24 -226.344 -109.373Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -20.479.699 -4.529.212YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.513.982 -4.802.156İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 736.478Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -23.703.740 -1.773.661Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 466.434 564.357Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri466.434 564.357Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -10.276.676 -4.329.330Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -9.088.285 -4.057.910Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17,19 -1.188.391 -271.420FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.038.450 119.996.944Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 18.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri107.526.154 111.794.950Kredilerden Nakit Girişleri8 39.808.064 70.415.300İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 67.718.090 41.379.650Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.566.810 -1.323.498Ödenen Faiz8 -39.920.894 -8.474.508YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.933.614 6.566.461NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.933.614 6.566.461DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.507.993 1.614.752DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 33.441.607 8.181.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 400.130.646 398.691.363Finansal Yatırımlar7 26.100.679 1.549.813Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar26.100.679 1.549.813Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar26.100.679 1.549.813Ticari Alacaklar10 965.082.529 585.493.919İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar72.933 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar965.009.596 585.493.919Diğer Alacaklar11 64.670.273 76.602.973İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar64.670.273 76.602.973Peşin Ödenmiş Giderler15 1.023.835 630.116İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.023.835 630.116Diğer Dönen Varlıklar26 750.732 5.268.266İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 750.732 5.268.266ARA TOPLAM1.457.758.694 1.068.236.450TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.457.758.694 1.068.236.450DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar476.030 476.030Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar476.030 476.030Diğer Alacaklar11 2.905.038 4.686.917İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.905.038 4.686.917Maddi Duran Varlıklar18 20.978.884 10.744.995Tesis, Makine ve Cihazlar10.304.848 6.245.675Taşıtlar5.925.392 1.955.092Mobilya ve Demirbaşlar907.767 632.677Özel Maliyetler3.840.877 1.911.551Kullanım Hakkı Varlıkları18 2.793.037 2.705.357Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.879.395 995.920Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.879.395 995.920Peşin Ödenmiş Giderler15 114.704 169.029İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler114.704 169.029TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.147.088 19.778.248TOPLAM VARLIKLAR1.486.905.782 1.088.014.698KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 331.478.803 222.319.476İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37 17.000.000 17.309.645Banka Kredileri17.000.000 17.309.645İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar314.478.803 205.009.831Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar314.478.803 205.009.831Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.328.256 1.540.340İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.328.256 1.540.340Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.328.256 1.540.340Ticari Borçlar10 919.108.837 699.208.804İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37 473.443 388.949İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar918.635.394 698.819.855Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 4.820.551 5.411.210Diğer Borçlar11 191.242 166.635İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar191.242 166.635Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 6.200.666 4.915.369Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.291.460 356.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 362.727 283.698Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar928.733 73.088ARA TOPLAM1.264.419.815 933.918.620TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.264.419.815 933.918.620UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.605.124 1.341.280İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.605.124 1.341.280Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.605.124 1.341.280Uzun Vadeli Karşılıklar22 542.491 549.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 542.491 549.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 549.385 263.983TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.697.000 2.155.115TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.267.116.815 936.073.735ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 219.788.967 151.940.963Ödenmiş Sermaye138.100.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)368.761 368.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-80.173 -80.173Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -80.173Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.173 -80.173Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)425.000 425.000Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)425.000 425.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)425.000 425.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.770.531 1.461.021Yasal Yedekler9.770.531 1.461.021Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.654.844 952.411Net Dönem Karı veya Zararı66.550.004 48.813.943TOPLAM ÖZKAYNAKLAR219.788.967 151.940.963TOPLAM KAYNAKLAR1.486.905.782 1.088.014.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-1.449.247 -1.449.247 -1.449.247Düzeltmelerden Sonraki Tutar18.467.325 -60.983 503.858 1.840.670 8.871.513 4.672.057 34.719.440 34.719.440Transferler27 15.332.675 -379.649 -9.002.958 -5.950.068 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)27 30.771.472 30.771.472 30.771.472Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.287 20.287 20.287Sermaye Arttırımı18.000.000 18.000.000 18.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 33.800.000 18.000.000 -40.696 0 425.000 1.461.021 952.411 30.771.472 85.369.208 85.369.208Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler1.298.000 1.298.000 1.298.000Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 50.111.943 153.238.963 153.238.963Transferler38.100.000 8.309.510 3.702.433 -50.111.943 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)66.550.004 66.550.004 66.550.004Dönem Karı (Zararı)66.550.004 66.550.004 66.550.004Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödem 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 4.654.844 66.550.004 219.788.967 219.788.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 66.550.004 30.771.472 21.208.562 17.780.395DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 20.287 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 26.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -5.722 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -5.722Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 20.287 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.550.004 30.791.759 21.208.562 17.780.395Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları66.550.004 30.791.759 21.208.562 17.780.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973546BIST