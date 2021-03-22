***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2021 14:30
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 16.04.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Grand Cevahir Hotel Turkuaz Salonu Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi. No:5
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
5 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
9 - Şirket, Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izin çerçevesinde tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması
10 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı ve oranlarının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulunca 2021 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması
12 - Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2021 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi
16 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
2020 Yılı Olağan Genel Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919702
BIST