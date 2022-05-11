***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 06.05.2022 tarihinde yapılmış olup, 10.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Saygılarımızla,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Tarihi 06.05.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Dedeman İstanbul Hotel Yıldız Posta Cad. No: 50 GayrettepeGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması5 - 2021 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması,8 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Şirket, Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izin çerçevesinde tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,11 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulunca 2022 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,13 - Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2022 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,17 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 06.05.2022 (bugün) tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 10.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 Yılı İmzalı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2021 Yılı İmzalı tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2022 tarihinde, saat 10:00'da, Dedeman İstanbul Hotel /Esen 1-2 salonu Yıldız Posta Cad. No: 50 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul adresinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029036BIST