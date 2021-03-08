***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
08.03.2021 16:16
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin, 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.03.2021 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915984
BIST
17:351.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:357,6570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1250
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:359,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1218
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:35416,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,28
|Açılış
|: 416,56
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:35
|TRILC
|12,10
|6.200.137
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.852.878
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.464.417
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,01
|1.893.043.298
|% -2,59
|
|PETKM
|6,17
|1.892.913.290
|% 2,49
|
|KOZAL
|133,40
|1.309.722.585
|% 3,49
|
|KRDMD
|7,27
|1.249.895.552
|% -0,41
|
|THYAO
|14,69
|1.167.208.024
|% -0,61
|
|PETKM
|6,17
|1.892.913.290
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,39
|666.451.739
|% -2,85
|
|GARAN
|9,01
|1.893.043.298
|% -2,59
|
|HALKB
|5,40
|974.323.256
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,38
|242.090.807
|% -2,13
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6515
|7,6570
|% 1,66
|
|Euro
|9,0924
|9,1018
|% 1,36
|
|Sterlin
|10,5740
|10,6270
|% 1,69
|
|Frank
|8,1806
|8,2299
|% 1,52
|
|Riyal
|2,0375
|2,0477
|% 1,78
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,55
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|