***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
18.06.2021 17:28
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin, 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.06.2021 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943126
BIST
17:581.390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -23,78
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
17:588,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:5810,3469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0506
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:58498,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,00
|Açılış
|: 498,14
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:56
|IDGYO
|6,05
|1.387.223
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.324.521
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.936.446
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.714.760
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.277.953
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|AVHOL
|6,40
|4.710.698
|% -6,02
|
|THYAO
|14,49
|1.426.990.909
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,06
|999.509.775
|% -2,83
|
|GARAN
|8,14
|841.132.613
|% -0,61
|
|EREGL
|17,92
|694.292.703
|% -4,22
|
|KRDMD
|6,78
|548.388.971
|% -5,44
|
|EKGYO
|2,06
|999.509.775
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|367.796.871
|% -0,92
|
|GARAN
|8,14
|841.132.613
|% -0,61
|
|THYAO
|14,49
|1.426.990.909
|% -1,16
|
|IHLGM
|1,17
|99.986.767
|% -3,31
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7173
|8,7189
|% 0,00
|
|Euro
|10,3366
|10,3423
|% -0,53
|
|Sterlin
|12,0117
|12,0719
|% -0,78
|
|Frank
|9,4158
|9,4725
|% -0,49
|
|Riyal
|2,3186
|2,3302
|% 0,02
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|2,65
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,46
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında