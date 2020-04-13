***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 11.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararına kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin 100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz, Kurul'un 09.04.2020 tarih ve 21/469 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837402BIST