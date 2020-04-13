***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.04.2020 11:29
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararına kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin 100.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz, Kurul'un 09.04.2020 tarih ve 21/469 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837402
BIST
12:5096.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 423,92
|Açılış
|: 95.463
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|Önceki Kapanış
|: 96.471
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96.895
En Düşük
95.019
12:506,7687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7906
En Düşük
6,7014
12:507,4059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0907
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4470
En Düşük
7,3088
12:50367,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,36
|Açılış
|: 367,85
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|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.440.507
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|19.576.936
|% 9,98
|
|RTALB
|7,16
|3.002.180
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.411.913
|% 9,97
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|3.050.661
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,20
|889.986.897
|% 4,08
|
|PGSUS
|55,20
|499.193.237
|% 8,34
|
|GARAN
|8,55
|442.966.032
|% -0,93
|
|ASELS
|25,04
|204.676.040
|% -0,24
|
|TSPOR
|4,56
|169.760.037
|% 6,05
|
|THYAO
|10,20
|889.986.897
|% 4,08
|
|CEMAS
|1,02
|81.867.409
|% 8,51
|
|YKBNK
|2,03
|151.049.950
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,65
|40.848.075
|% 4,84
|
|AVOD
|1,87
|100.626.476
|% 6,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4380
|8,4804
|% 1,47
|
|Frank
|6,9769
|7,0190
|% 1,02
|
|Riyal
|1,7944
|1,8034
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.690
|3,63
|
|Altın Gr.
|367
|368
|4,47
|
|Cumhuriyet
|2.354
|2.409
|29,40
|
|Tam
|2.419
|2.479
|34,00
|
|Yarım
|1.177
|1.206
|14,70
|
|Çeyrek
|590
|603
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,29
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|30,72
|30,72
|-0,76
|