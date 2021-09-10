***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.09.2021 18:57
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla bugün (10.09.2021) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963276
BIST
18:051.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,95
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.438
18:058,4618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4719
En Düşük
8,3894
18:0510,0249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0318
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0289
En Düşük
9,9410
18:05487,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 487,04
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
484,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|35,42
|55.312.097
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.247.476
|% 10,00
|
|ISGSY
|9,04
|188.253.932
|% 9,98
|
|TACTR
|27,78
|2.108.460
|% 9,98
|
|ORCAY
|15,76
|87.560.880
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,97
|38.643.147
|% -10,00
|
|TGSAS
|17,50
|21.596.817
|% -9,98
|
|MARTI
|1,92
|33.212.014
|% -8,13
|
|OSTIM
|2,33
|166.263.336
|% -7,54
|
|DZGYO
|2,17
|61.435.814
|% -6,87
|
|GARAN
|9,49
|1.703.809.393
|% -0,73
|
|THYAO
|12,41
|619.304.957
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,48
|618.022.492
|% -3,13
|
|KRDMD
|7,29
|521.832.867
|% -0,55
|
|EREGL
|17,93
|480.595.056
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,48
|618.022.492
|% -3,13
|
|GARAN
|9,49
|1.703.809.393
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,86
|189.892.208
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,29
|521.832.867
|% -0,55
|
|OSTIM
|2,33
|166.263.336
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4602
|8,4618
|% 0,29
|
|Euro
|9,9995
|10,0249
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,6814
|11,7400
|% 0,34
|
|Frank
|9,1899
|9,2452
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2519
|2,2631
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-6,86
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-7,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,27
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,55
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,77
|72,77
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58DZGYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 133, 793 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 9, 753.00 milyon TL de
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17:55ECILC
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 6.29 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 597, 359 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TCELL, ISCTR
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 53 kaybederek (% -1.06 ) 1, 262