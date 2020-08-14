***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
14.08.2020 13:26
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketin 100 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 66.200.000 TL artışla 100.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 66.200.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır. İzahnamenin birinci bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868963
BIST
13:561.083
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En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler13:54
|KENT
|2.289,90
|7.123.879
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.569.705
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|82.874.545
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|134.312.368
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.568.154
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|2.349.587
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.395.229
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|82.595.893
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|10.821.536
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.020.550
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,98
|787.128.358
|% 0,00
|
|TUPRS
|78,40
|461.712.619
|% 0,00
|
|RTALB
|40,94
|408.938.473
|% -4,79
|
|THYAO
|11,02
|350.237.799
|% -1,08
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|ASELS
|17,26
|345.484.331
|% -1,88
|
|EKGYO
|1,98
|787.128.358
|% 0,00
|
|TSKB
|1,09
|127.944.407
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,07
|207.606.427
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,07
|170.976.673
|% -1,90
|
|KRDMD
|2,75
|223.304.046
|% -2,14
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3747
|7,3768
|% 0,49
|
|Euro
|8,7100
|8,7151
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,6288
|9,6771
|% 0,70
|
|Frank
|8,0635
|8,1121
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% 0,50
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-5,75
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|27,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|26,17
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,66
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,33
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,18
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|B. Petrol
|44,77
|44,77
|-0,19
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