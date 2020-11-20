***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %195,85798 oranında bedelli olarak 66.200.000 TL artışla 100.000.0000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.11.2020 tarihinde onaylanan izahnamenin birinci bölümü ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889420BIST