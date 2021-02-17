***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.02.2021 14:07
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 17.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, INFO, TREINFM00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 440.000 44
B Grubu, INFO, TREINFM00017 43.560.000 44
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.02.2021 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,
01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarımızda 48.813.943 TL, yasal kayıtlarımıza göre ise 46.892.146 TL net dönem karı bulunmakta olup, Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere tamamı dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere toplam 44.000.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.461.021
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 62.714.667 60.243.912
4. Vergiler ( - ) 13.900.724 13.351.767
5. Net Dönem Kârı 48.813.943 46.892.146
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.344.607,29 2.344.607,29
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 46.469.336 44.547.539
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 46.469.336 44.547.539
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 399.097 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 46.868.433 44.547.539
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 44.000.000 44.000.000
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 44.000.000 44.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 2.469.336 547.539
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 440.000 0,95 0,44 44
B Grubu 0 43.560.000 93,74 0,44 44
TOPLAM 0 44.000.000 94,69 0,44 44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910359
BIST