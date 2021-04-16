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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.04.2021 18:48



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Kararının Genel Kurul Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 2020 yılı karından ayrılan Girişim Sermayesi Fonu kaynaklı (VUK 325/A) kapsamında Kurumlar Vergisi indiriminin kara ilavesi

Karar Tarihi 15.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, INFO, TREINFM00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 381.000 38,1
B Grubu, INFO, TREINFM00017 37.719.000 38,1

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.03.2021 tarih ve 28 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %38,10 oranında 38.100.000 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına, Kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına ile karar verilmişti. 16.04.2021 (bugün) tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulunun teklifi 2020 yılı karından ayrılan Girişim Sermayesi Fonu kaynaklı (VUK 325/A) kapsamında Kurumlar Vergisi indiriminin kara ilavesi ile revize edilerek ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosuna göre onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 31.12.2020 Kar Dagitim Tablosu (GK) .pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.461.021
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 62.714.667 60.243.912,39
4. Vergiler ( - ) 13.900.724 12.053.766,61
5. Net Dönem Kârı 48.813.943 48.190.145,78
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.409.507,29 2.409.507,29
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 46.404.435,71 45.780.638,49
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 46.404.435,71 45.780.638,49
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 399.097 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 46.803.532,71 45.780.638,49
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 38.100.000 38.100.000
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 38.100.000 38.100.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 5.900.000 5.900.000
19. Olağanüstü Yedek 2.404.435,71 1.780.638,49
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 381.000 0,82 0,381 38,1
B Grubu 0 37.719.000 81,17 0,381 38,1
TOPLAM 0 38.100.000 81,99 0,381 38,1





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928951


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SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
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Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 26,01 26,06 0,19  
Gümüş Gr. 6,75 6,76 0,10  
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