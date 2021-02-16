***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 16.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2020-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu çerçevede Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 INFO Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909890BIST