***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.02.2021 13:06
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2020-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu çerçevede Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 INFO Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909890
BIST
12:531.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.569
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler12:53
|BALAT
|10,89
|2.073.118
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.730.564
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|7.722.375
|% 9,97
|
|CASA
|186,40
|37.280
|% 9,97
|
|NUHCM
|63,55
|122.271.704
|% 9,95
|
|EKIZ
|9,56
|1.845.768
|% -9,98
|
|TACTR
|29,10
|412.260
|% -8,14
|
|BASCM
|16,00
|86.400
|% -7,51
|
|IDEAS
|25,10
|3.328.511
|% -7,04
|
|PSDTC
|31,80
|23.242.366
|% -4,22
|
|KOZAL
|151,00
|1.358.499.707
|% 1,55
|
|SASA
|40,56
|877.990.245
|% 7,13
|
|EKGYO
|2,60
|841.093.359
|% 2,36
|
|IPEKE
|17,37
|640.174.309
|% 6,11
|
|GUBRF
|76,80
|580.200.638
|% 4,99
|
|EKGYO
|2,60
|841.093.359
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,53
|375.620.443
|% 2,68
|
|TSKB
|1,79
|201.954.304
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,92
|303.876.280
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,51
|308.492.868
|% 1,12
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9246
|6,9301
|% -0,49
|
|Euro
|8,4174
|8,4269
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,6137
|9,6619
|% -0,42
|
|Frank
|7,7610
|7,8078
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8400
|1,8492
|% -0,60
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,57
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.742
|-9,00
|
|Tam
|2.689
|2.758
|-7,41
|
|Yarım
|1.300
|1.334
|-3,58
|
|Çeyrek
|652
|667
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,01
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|B. Petrol
|63,25
|63,25
|-0,05
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