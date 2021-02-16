Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.02.2021 13:06



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2020-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu çerçevede Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 INFO Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909890


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:531.569
Değişim :  0,44% |  6,82
Açılış :  1.569  
Önceki Kapanış :  1.562  
En Yüksek
1.576 En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler12:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 10,89 2.073.118 % 10,00  
VAKFN 13,55 6.730.564 % 9,98  
VERTU 37,50 7.722.375 % 9,97  
CASA 186,40 37.280 % 9,97  
NUHCM 63,55 122.271.704 % 9,95  
daha fazla
12:53 Alış Satış %  
Dolar 6,9246 6,9301 % -0,49  
Euro 8,4174 8,4269 % -0,33  
Sterlin 9,6137 9,6619 % -0,42  
Frank 7,7610 7,8078 % -0,39  
Riyal 1,8400 1,8492 % -0,60  
daha fazla
12:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 5,57  
Altın Gr. 406 406 -0,88  
Cumhuriyet 2.701 2.742 -9,00  
Tam 2.689 2.758 -7,41  
Yarım 1.300 1.334 -3,58  
Çeyrek 652 667 -1,79  
Gümüş.Ons 27,71 27,75 0,17  
Gümüş Gr. 6,18 6,18 0,01  
B. Petrol 63,25 63,25 -0,05  
Seans Raporu 12:53
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru