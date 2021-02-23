***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatım İçin Alınan Kararın Revize Edilmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Tadil metni revize edilerek yönetim kurulu kararı yeniden alınmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 23.02.2021 tarih ve 19 sayılı kararı ileŞirketimizin 16.02.2021 tarih ve 17 sayılı kararının tadil metnindeki değişikliğe bağlı olarak aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2025 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 100.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda ana sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesine, ana sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli izin başvurularının yapılmasına, alınacak izinleri müteakiben ana sözleşme değişikleri için genel kurul çağrısı yapılarak gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Revize edilen tadil metni ekte yer almaktadır.SPK'dan onay alınmasını takiben Ticaret Bakanlığı'nın da izni alınarak yapılacak ilk genel kurul gündemine eklenmek suretiyle pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 INFO Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911856BIST