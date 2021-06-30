***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
30.06.2021 16:01
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
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Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
16.06.2021 – 28.06.2021
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO.E) paylarında 16.06.2021 – 28.06.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945091
BIST
16:391.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,00
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:398,6713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0626
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:3910,2951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1025
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:39489,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,84
|Açılış
|: 489,72
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:39
|FADE
|22,44
|60.185.603
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.468.024
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.077.742
|% 9,93
|
|IZMDC
|2,55
|41.993.787
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,66
|4.504.230
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|YAPRK
|36,12
|6.457.642
|% -7,43
|
|SAMAT
|4,43
|13.500.527
|% -6,74
|
|GARAN
|8,33
|1.038.175.343
|% 0,97
|
|THYAO
|13,43
|675.224.572
|% 0,30
|
|KUTPO
|61,05
|624.635.215
|% 2,18
|
|SASA
|27,42
|366.978.820
|% -3,04
|
|AKBNK
|5,31
|352.361.313
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,90
|274.592.163
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,18
|302.029.003
|% 0,93
|
|GARAN
|8,33
|1.038.175.343
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,31
|352.361.313
|% -0,19
|
|TSKB
|1,27
|68.409.881
|% -0,78
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6682
|8,6713
|% -0,72
|
|Euro
|10,2903
|10,2951
|% -0,99
|
|Sterlin
|11,9579
|12,0178
|% -0,78
|
|Frank
|9,3469
|9,4032
|% -1,01
|
|Riyal
|2,3057
|2,3173
|% -0,68
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-0,20
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|-12,00
|
|Tam
|3.231
|3.312
|-15,10
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|-7,31
|
|Çeyrek
|783
|801
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,71
|74,71
|0,43
|