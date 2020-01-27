***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2020 17:12
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Tamer AKBAL'ın Operasyonlardan Sorumlu Başkan"COO" olarak atanmasına,
Sayın Mehmet AŞÇIOĞLU'nun ise Şirketimiz Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814612
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
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|Önceki Kapanış
|: 119.802
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120.741
En Düşük
119.506
18:055,9595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 5,9590
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|Önceki Kapanış
|: 5,9470
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5,9729
En Düşük
5,9367
18:056,5615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 6,5480
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|Önceki Kapanış
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|: 0,66%
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|Açılış
|: 301,83
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|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,31
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7317
|7,7705
|% 0,26
|
|Frank
|6,0928
|6,1295
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5834
|1,5913
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|7,02
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,07
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|-0,08
|