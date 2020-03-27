***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında:"Sağlık sektöründe faaliyet gösteren grup şirketlerimizden Seyitler Kimya San. A.Ş. tarafından Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerinin ücretsiz olarak karşılanması kurumumuz tarafından da takdirle karşılanmıştır.Bu çerçevede sosyal sorumluluk bilinci ile Seyitler Kimya San. A.Ş. tarafından yürütülen yardım kampanyasına, 100.000.-.TL katkıda bulunulmasına."Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832978BIST