***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2020 18:22
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bulgaristan'ın Sofya şehrinde faaliyet gösteren şirketimizin sermayesine % 100 oranında iştirak ettiği 950.000.- BGN (Bulgaristan Leva'sı) sermayesi olan VAHA TRADE LLC ünvanlı şirketin satılmasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.09.2019 tarih ve 76 sayılı kararının iptal edilmesine, VAHA TRADE LLC ünvanlı şirketin sahip olduğu mevcut lisansların iptal edilmesine ve şirketin tasfiye edilmesine,
Lisansların iptali ve tasfiye işlemlerinin başlatılması ve yetkili mercilere başvurularak yürütülmesi hususlarında "VAHA TRADE LLC" şirket müdürlerine yetki verilmesine,
"VAHA TRADE LLC" şirketinin müdürlerine tasfiye işlemleri neticesinde Bulgaristan Tüzel Kişiler Ticaret Sicili'ne ve Gayri Ticari Faaliyet Gösteren Sicile (TRRYULNTS) kayıt edilmesi ile ilgili tüm gerekli hukuki ve idari işlemleri yapmaları konusunda görev verilmesine,
Lisansların iptali ve tasfiye işlemlerinin "VAHA TRADE LLC" şirketi ile birlikte korrdineli olarak yürütülmesi konusunda Şirketimiz Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Tamer AKBAL'ın yetkilendirilmesine,
karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847016
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
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|Önceki Kapanış
|: 103.024
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105.495
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|Önceki Kapanış
|: 368,62
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372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.064.633
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|ISBTR
|53.550,00
|1.320.999
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.412.819
|% -9,97
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 4,68
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2698
|8,3113
|% 0,31
|
|Frank
|6,9674
|7,0093
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7983
|1,8073
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,53
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,13
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|12,30
|
|Tam
|2.483
|2.506
|12,70
|
|Yarım
|1.212
|1.225
|6,10
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,29
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,76
|0,07
|
|B. Petrol
|35,14
|35,14
|-1,03
|