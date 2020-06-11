***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2020 18:10
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz bünyesinde sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere
Bursa İrtibat Bürosu açılmasına ve söz konusu irtibat bürosunun faaliyete hazır hale getirilmesine,
Bu konuda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850734
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0652
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7866
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0778
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05380,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,10
|Açılış
|: 380,81
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6088
|8,6520
|% 0,01
|
|Frank
|7,2617
|7,3055
|% 1,59
|
|Riyal
|1,8169
|1,8260
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-5,27
|
|Altın Gr.
|382
|382
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.497
|14,20
|
|Tam
|2.543
|2.565
|14,70
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|9,10
|
|Çeyrek
|620
|627
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,79
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,68
|38,68
|-3,05
|
Seans Raporu
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17:58XU100
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