***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2020 18:14
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bulgaristan'daki %100 oranında bağlı ortaklığımız Vaha Trade'in yatırım aracılığı faaliyet belgesinin iptal edilmesi sebebiyle, yatırım aracılılığının ve sermaye piyasası kapsamındaki hususların faaliyet konusundan çıkartılmasına,
Vaha Trade'in faaliyet konusunun "Danışmanlık hizmetleri ticari temsil ve aracılık reklam ve bilgi servisi hizmetleri mal, mülk ve diğer varlıkların ticareti ve ayrıca yasalarca yasaklanmamış diğer faaliyetler, gerektiğinde faaliyeti ile ilgili lisans veya izinleri almak." şeklinde belirlenmesine ve gerekli değişikliklerin yapılmasına,
Faaliyet konusundaki değişiklikleri yapmak ve bu amaçla resmi ve özel kurumlarda iş ve işlemlerde bulunmak üzere Vaha Trade'deki yetkili kişilerin görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851432
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0095
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05379,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,33
|Açılış
|: 379,80
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|91.684.556
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|200.635.665
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.367.440
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|23.467.403
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.790.101
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|483.006
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|797.688
|% -9,92
|
|IHGZT
|4,48
|59.544.850
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,33
|1.944.786
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.355.345
|% -9,20
|
|GARAN
|8,21
|1.316.712.309
|% 1,86
|
|ASELS
|32,52
|1.249.420.361
|% 1,69
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|ISFIN
|3,97
|833.923.884
|% 1,02
|
|TCELL
|14,74
|815.908.190
|% 2,08
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|EKGYO
|1,93
|717.859.730
|% 1,05
|
|KARSN
|2,28
|623.729.424
|% 2,24
|
|IEYHO
|0,90
|196.005.236
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,29
|704.257.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5769
|8,6199
|% 0,04
|
|Frank
|7,1760
|7,2192
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8178
|1,8270
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|1,44
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.486
|2,90
|
|Tam
|2.536
|2.555
|3,00
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|1,50
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,49
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|1,14
|