***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBulgaristan'daki %100 oranında bağlı ortaklığımız Vaha Trade'in yatırım aracılığı faaliyet belgesinin iptal edilmesi sebebiyle, yatırım aracılılığının ve sermaye piyasası kapsamındaki hususların faaliyet konusundan çıkartılmasına,Vaha Trade'in faaliyet konusunun "Danışmanlık hizmetleri ticari temsil ve aracılık reklam ve bilgi servisi hizmetleri mal, mülk ve diğer varlıkların ticareti ve ayrıca yasalarca yasaklanmamış diğer faaliyetler, gerektiğinde faaliyeti ile ilgili lisans veya izinleri almak." şeklinde belirlenmesine ve gerekli değişikliklerin yapılmasına,Faaliyet konusundaki değişiklikleri yapmak ve bu amaçla resmi ve özel kurumlarda iş ve işlemlerde bulunmak üzere Vaha Trade'deki yetkili kişilerin görevlendirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851432BIST