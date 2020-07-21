***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 18:20
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.07.2020 tarihli KAP açıklaması ile Şirketimizin hakim ortağı Sibel Gökalp tarafından sermaye avansı olarak şirket hesaplarımıza aktarılan 10.000.000 TL tutara ek olarak bugün 8.000.000 TL tutarında daha sermaye avansı şirket hesabımıza aktarılmıştır. Bu doğrultuda Şirketimiz hesaplarına aktarılan toplam 18.000.000 TL, şirketimiz sermayesinin 33.800.000 TL'den %195,85798 oranında bedelli olarak 66.200.000 TL tutarında artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkartılması kapsamında yapılacak sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacak olup, ilgili tutarlar sermaye avansı hesabına aktarılmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861008
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0253
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8300
18:057,8705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,60
|Açılış
|: 404,29
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6776
|8,7211
|% 0,26
|
|Frank
|7,2906
|7,3345
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8169
|1,8260
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|22,82
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.705
|2.717
|25,20
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,30
|
|Çeyrek
|659
|665
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,92
|
Seans Raporu
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