***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.07.2020 tarihli KAP açıklaması ile Şirketimizin hakim ortağı Sibel Gökalp tarafından sermaye avansı olarak şirket hesaplarımıza aktarılan 10.000.000 TL tutara ek olarak bugün 8.000.000 TL tutarında daha sermaye avansı şirket hesabımıza aktarılmıştır. Bu doğrultuda Şirketimiz hesaplarına aktarılan toplam 18.000.000 TL, şirketimiz sermayesinin 33.800.000 TL'den %195,85798 oranında bedelli olarak 66.200.000 TL tutarında artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkartılması kapsamında yapılacak sermaye artırım işleminde mahsuben kullanılacak olup, ilgili tutarlar sermaye avansı hesabına aktarılmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861008BIST