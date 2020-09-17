***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 13:04
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 14.09.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-9208 sayılı yazısı ile
BAKIRKÖY
İRTİBAT BÜROSU
Ataköy 7,8,9,10.Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan Yol Caddesi Ataköy Towers B Blok N153 Bakırköy/İSTANBUL adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875435
BIST
17:021.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,02
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
17:027,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0524
|Açılış
|: 7,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
17:028,9287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0612
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
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8,9418
En Düşük
8,8040
17:02471,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,93
|Açılış
|: 471,09
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler17:02
|PEGYO
|1,65
|77.592.625
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.323.169
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|CMBTN
|112,30
|36.362.624
|% 9,99
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|LKMNH
|10,82
|25.408.615
|% -9,98
|
|TKURU
|439,10
|22.724.963
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,13
|727.014.261
|% -1,26
|
|AVOD
|4,44
|544.304.888
|% 9,90
|
|PETKM
|4,32
|443.571.118
|% -0,69
|
|JANTS
|215,20
|356.109.404
|% 4,26
|
|GARAN
|6,67
|352.583.158
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,13
|727.014.261
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,57
|284.232.783
|% 3,97
|
|IHLAS
|1,07
|165.393.220
|% -1,83
|
|DOHOL
|2,26
|285.797.967
|% 2,26
|
|AVOD
|4,44
|544.304.888
|% 9,90
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5531
|7,5566
|% 0,70
|
|Euro
|8,9229
|8,9287
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,7286
|9,7774
|% 0,23
|
|Frank
|8,2728
|8,3226
|% 0,63
|
|Riyal
|2,0092
|2,0193
|% 0,69
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-20,02
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-12,00
|
|Tam
|3.107
|3.184
|-12,67
|
|Yarım
|1.502
|1.540
|-6,14
|
|Çeyrek
|753
|770
|-3,07
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-0,14
|