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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.09.2020 13:04
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 14.09.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-9208 sayılı yazısı ile
BAKIRKÖY
 
İRTİBAT BÜROSU
Ataköy 7,8,9,10.Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan Yol Caddesi Ataköy Towers B Blok N153 Bakırköy/İSTANBUL adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. 
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875435


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PEGYO 1,65 77.592.625 % 10,00  
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ISKUR 467.500,00 907.500 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.123 3.170 -12,00  
Tam 3.107 3.184 -12,67  
Yarım 1.502 1.540 -6,14  
Çeyrek 753 770 -3,07  
Gümüş.Ons 26,52 26,56 -0,63  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,13  
B. Petrol 42,08 42,08 -0,14  
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