***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntü duymaktayız, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz. Ülkemizin ve Egenin incisi İzmir'in değerli halkının bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni ederiz. Bu vesile ile Hedef Grup olarak depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplam 600.000.-TL ayni ve nakdi bağış yapılmasına karar verildiğini, bu rakamın 200.000. TL kısmının İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından karşılanacağını kamuoyuna duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885368BIST