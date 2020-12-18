***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hakim ortağı ve A grubu imtiyazlı paylarının sahibi Sibel Gökalp ile Sibel Gökalp'in %99,999993 oran ile hakim ortak olduğu ve imtiyazlı paylarına da sahip olduğu Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. arasında Şirketimiz sermayesinin %30'una karşılık gelen 30.000.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı imtiyazsız payların devrine ilişkin ön protokol yapılmış olup, söz konusu pay devrinin gerçekleştirilebilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabi olduğundan, payların devri için SPK'ya izin başvurusunda bulunulmuştur. Pay devrine SPK tarafından izin verilmesi halinde pay sahibi değişikliği her iki şirketin de hakim ortağının ve imtiyazlı paylarının sahibinin Sibel Gökalp olması sebebiyle şirketimizin nihai ortaklık (dolaylı) yapısında ve yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.Pay devri ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893779BIST