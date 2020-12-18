***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 10:01
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hakim ortağı ve A grubu imtiyazlı paylarının sahibi Sibel Gökalp ile Sibel Gökalp'in %99,999993 oran ile hakim ortak olduğu ve imtiyazlı paylarına da sahip olduğu Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş. arasında Şirketimiz sermayesinin %30'una karşılık gelen 30.000.000 TL nominal değerli B grubu nama yazılı imtiyazsız payların devrine ilişkin ön protokol yapılmış olup, söz konusu pay devrinin gerçekleştirilebilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabi olduğundan, payların devri için SPK'ya izin başvurusunda bulunulmuştur. Pay devrine SPK tarafından izin verilmesi halinde pay sahibi değişikliği her iki şirketin de hakim ortağının ve imtiyazlı paylarının sahibinin Sibel Gökalp olması sebebiyle şirketimizin nihai ortaklık (dolaylı) yapısında ve yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.
Pay devri ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893779
BIST
11:291.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,50
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:297,7224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:299,4715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4341
11:29466,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,49
|Açılış
|: 466,28
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:29
|HLGYO
|4,19
|82.253.274
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|61.066.393
|% 9,95
|
|ALCAR
|281,00
|31.609.512
|% 9,94
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|8.830.402
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.857.844
|% -9,98
|
|IDGYO
|7,47
|3.399.738
|% -5,44
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,21
|1.086.006.262
|% 1,54
|
|PGSUS
|77,35
|723.909.508
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,19
|550.974.541
|% 2,34
|
|TCELL
|16,12
|363.650.006
|% 1,96
|
|GARAN
|9,78
|308.661.818
|% 0,10
|
|EKGYO
|2,19
|550.974.541
|% 2,34
|
|THYAO
|13,21
|1.086.006.262
|% 1,54
|
|ISGYO
|2,39
|189.440.050
|% 4,37
|
|TSKB
|1,70
|110.728.523
|% 1,19
|
|NTHOL
|3,84
|220.146.810
|% 5,79
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7176
|7,7224
|% 0,26
|
|Euro
|9,4643
|9,4715
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,4128
|10,4650
|% -0,00
|
|Frank
|8,6800
|8,7322
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0507
|2,0609
|% 0,17
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-5,22
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,73
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|-0,18
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:44DITAS
Yüzde 4.81 oranında artışla 33.56 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 212 adet işlem
-
11:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 06 artarak (% 0.26 ) 1, 555
-
11:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PGSUS, TRKCM
-
11:43XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 8, 151.00 milyon TL de
-
11:43VKFYO
Yüzde 5.30 oranında artışla 8.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 704, 207 adet işlem