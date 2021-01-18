***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz yapmış olduğu toplantısında Şirketimiz, Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Sayın Tamer Akbal'ın vekaleten Genel Müdürlüğe atanmasına oy birliği ile karar vermiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903096BIST