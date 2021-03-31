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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2021 14:09



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

i yazısı ile İşlem Aracılığı Yurt Dışı Pay ve Diğer Menkul Kıymetler için faaliyet izni talebimiz olumlu karşılanmıştıır.
Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinlerimizi gösterir duyuru metni ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922122


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