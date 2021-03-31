***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 14:09
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
i yazısı ile İşlem Aracılığı Yurt Dışı Pay ve Diğer Menkul Kıymetler için faaliyet izni talebimiz olumlu karşılanmıştıır.
Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinlerimizi gösterir duyuru metni ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922122
BIST
15:241.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:248,2754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0479
|Açılış
|: 8,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:249,7455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0288
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7154
15:24447,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,57
|Açılış
|: 447,87
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
447,63
BIST En Aktif Hisseler15:24
|LINK
|40,70
|31.592.754
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.443.616
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.151.065
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BURVA
|31,04
|1.777.994
|% 9,99
|
|KRTEK
|17,37
|56.366.955
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|160.904.784
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|GARAN
|6,74
|1.806.820.458
|% -0,59
|
|SASA
|47,54
|1.302.676.457
|% 6,93
|
|KOZAL
|116,80
|707.253.403
|% 1,39
|
|BJKAS
|8,09
|615.081.405
|% 6,73
|
|FROTO
|198,10
|571.795.907
|% 0,20
|
|GARAN
|6,74
|1.806.820.458
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,20
|169.846.780
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|161.834.677
|% -0,52
|
|BJKAS
|8,09
|615.081.405
|% 6,73
|
|KRDMD
|7,11
|537.977.621
|% 0,42
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2677
|8,2754
|% -0,58
|
|Euro
|9,7215
|9,7455
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,3531
|11,4100
|% -0,53
|
|Frank
|8,7337
|8,7863
|% -0,83
|
|Riyal
|2,1995
|2,2105
|% -0,69
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-1,41
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-4,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,09
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,46
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,18
|64,18
|0,01
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
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15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 77 kaybederek (% -0.05 ) 1, 431
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15:35
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, LINK, ALCAR
-
15:35XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 12, 783.00 milyon TL de
-
15:35BSOKE
Yüzde 6.23 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 595, 981 adet işlem
-
15:33TRILC
Yüzde 9.93 oranında artışla 60.90 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 321 adet işlem