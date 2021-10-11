***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.10.2021 tarihinde 3,82 – 3,91 TL fiyat aralığından 267.020 adet pay geri alımı yapılmıştır.B Grubu, INFO, TREINFM0001711.10.20210,000%3,82YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001711.10.202160.0000,043%3,83YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001711.10.2021500,000%3,86YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001711.10.20215.0000,004%3,87YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001711.10.202155.0000,040%3,88YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001711.10.202189.4690,065%3,89YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001711.10.202152.5000,038%3,9YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001711.10.20215.0000,004%3,91YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969657BIST