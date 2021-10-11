***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2021 19:01
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.10.2021 tarihinde 3,82 – 3,91 TL fiyat aralığından 267.020 adet pay geri alımı yapılmıştır.
B Grubu, INFO, TREINFM00017
11.10.2021
1
0,000%
3,82
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
11.10.2021
60.000
0,043%
3,83
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
11.10.2021
50
0,000%
3,86
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
11.10.2021
5.000
0,004%
3,87
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
11.10.2021
55.000
0,040%
3,88
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
11.10.2021
89.469
0,065%
3,89
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
11.10.2021
52.500
0,038%
3,9
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
11.10.2021
5.000
0,004%
3,91
YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969657
BIST