***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2021 18:29
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.10.2021 tarihinde 3,88 – 4,01 TL fiyat aralığından 405.000 adet pay geri alımı yapılmıştır.
B Grubu, INFO, TREINFM00017
12.10.2021
3.199
0,002%
3,88
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
12.10.2021
3.000
0,002%
3,89
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
12.10.2021
8.500
0,006%
3,9
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
12.10.2021
10.000
0,007%
3,92
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
12.10.2021
9.816
0,007%
3,93
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
12.10.2021
35.000
0,025%
3,94
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
12.10.2021
38.300
0,028%
3,95
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
12.10.2021
62.500
0,045%
3,96
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
12.10.2021
113.295
0,082%
3,98
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
12.10.2021
86.390
0,063%
3,99
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
12.10.2021
30.000
0,022%
4,00
YOKTUR
B Grubu, INFO, TREINFM00017
12.10.2021
5.000
0,004%
4,01
YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970049
BIST