***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.10.2021 tarihinde 3,88 – 4,01 TL fiyat aralığından 405.000 adet pay geri alımı yapılmıştır.B Grubu, INFO, TREINFM0001712.10.20213.1990,002%3,88YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001712.10.20213.0000,002%3,89YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001712.10.20218.5000,006%3,9YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001712.10.202110.0000,007%3,92YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001712.10.20219.8160,007%3,93YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001712.10.202135.0000,025%3,94YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001712.10.202138.3000,028%3,95YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001712.10.202162.5000,045%3,96YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001712.10.2021113.2950,082%3,98YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001712.10.202186.3900,063%3,99YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001712.10.202130.0000,022%4,00YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001712.10.20215.0000,004%4,01YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970049BIST