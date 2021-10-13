***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.10.2021 tarihinde, 4,11 – 4,13 TL fiyat aralığından 148.440 adet pay geri alımı yapılmıştır.B Grubu, INFO, TREINFM0001713.10.202119.6450,014%4,11YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001713.10.2021118.7950,086%4,12YOKTURB Grubu, INFO, TREINFM0001713.10.202110.0000,007%4,13YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970457BIST