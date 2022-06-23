***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 22.06.2022 tarihli yazısı ile KAYSERİ İRTİBAT BÜROSU Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mah. Tacettin Veli Bulvarı, N17/5 KAYSERİ adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038850BIST