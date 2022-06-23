***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 11:03
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 22.06.2022 tarihli yazısı ile KAYSERİ İRTİBAT BÜROSU Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mah. Tacettin Veli Bulvarı, N17/5 KAYSERİ adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038850
BIST
12:412.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,84
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.583
En Düşük
2.571
12:4117,3685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0287
|Açılış
|: 17,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3729
En Düşük
17,3014
12:4118,2863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0438
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
12:411.022,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,11
|Açılış
|: 1.022,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|284.676.017
|% 9,95
|
|TKFEN
|23,54
|553.614.530
|% 7,59
|
|BERA
|14,15
|251.223.093
|% 7,12
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,15
|1.056.646.226
|% 0,19
|
|SASA
|45,56
|658.549.368
|% 1,02
|
|SISE
|22,08
|615.910.542
|% -0,54
|
|EREGL
|28,14
|588.268.666
|% -0,21
|
|TKFEN
|23,54
|553.614.530
|% 7,59
|
|ODAS
|3,21
|435.931.405
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,64
|135.924.369
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|235.534.908
|% 0,00
|
|TSKB
|2,29
|102.135.071
|% 1,33
|
|KARSN
|7,58
|305.863.230
|% 1,20
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3638
|17,3720
|% 0,19
|
|Euro
|18,2582
|18,2841
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,1325
|21,2385
|% -0,21
|
|Frank
|17,8955
|18,0033
|% -0,30
|
|Riyal
|4,6135
|4,6366
|% 0,24
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-6,40
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-34,00
|
|Tam
|6.798
|6.892
|-26,00
|
|Yarım
|3.337
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,23
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,28
|