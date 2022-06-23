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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2022 11:03
***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2022
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 22.06.2022 tarihli yazısı ile     KAYSERİ İRTİBAT BÜROSU Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mah. Tacettin Veli Bulvarı, N17/5 KAYSERİ adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038850


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 45,10 438.507 % 10,00  
LIDFA 13,34 4.291.265 % 9,98  
MAKIM 14,15 284.676.017 % 9,95  
TKFEN 23,54 553.614.530 % 7,59  
BERA 14,15 251.223.093 % 7,12  
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12:39 Alış Satış %  
Dolar 17,3638 17,3720 % 0,19  
Euro 18,2582 18,2841 % -0,25  
Sterlin 21,1325 21,2385 % -0,21  
Frank 17,8955 18,0033 % -0,30  
Riyal 4,6135 4,6366 % 0,24  
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12:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.831 -6,40  
Altın Gr. 1.024 1.024 0,04  
Cumhuriyet 6.809 6.912 -34,00  
Tam 6.798 6.892 -26,00  
Yarım 3.337 3.371 -13,00  
Çeyrek 1.672 1.685 -6,00  
Gümüş.Ons 21,19 21,23 -0,21  
Gümüş Gr. 11,86 11,88 -0,07  
B. Petrol 109 109 -2,28  
Seans Raporu 12:39
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