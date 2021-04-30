***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.04.2021 12:20
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
5.900.000 TL'nin Girişim Sermayesi Fonu olarak ayrılması kapsamında 27.04.2021 tarihinde 4,72 TL fiyatla 4.237 adet HDFGS payı alınmış olup pay alım sonrası Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ndeki payımız %0,67'ye yükselmiştir.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/04/2021 4.237 4.237 1.400.000 1.404.237 % 0,67 % 0,67 % 0,67 % 0,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933186
BIST
12:431.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:438,2682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0652
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2682
En Düşük
8,1830
12:4310,0058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0420
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:43468,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,64
|Açılış
|: 468,89
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:41
|INTEM
|44,26
|8.250.541
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.850.644
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,39
|84.907.204
|% 9,53
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|FORMT
|1,31
|7.748.263
|% 9,17
|
|KRTEK
|11,70
|68.752.525
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.487.398
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,86
|62.551.118
|% -7,75
|
|FENER
|26,98
|35.135.265
|% -6,25
|
|KOZAL
|113,50
|588.112.987
|% 4,70
|
|THYAO
|12,17
|502.240.873
|% 1,59
|
|EREGL
|19,28
|404.375.788
|% 0,10
|
|PETKM
|6,65
|401.258.330
|% -0,75
|
|GARAN
|7,24
|374.971.142
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,83
|176.209.454
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|138.258.801
|% 0,48
|
|PETKM
|6,65
|401.258.330
|% -0,75
|
|GARAN
|7,24
|374.971.142
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,17
|340.269.027
|% 0,70
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2605
|8,2651
|% 0,76
|
|Euro
|9,9950
|10,0037
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4465
|11,5039
|% 0,42
|
|Frank
|9,0511
|9,1056
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1950
|2,2060
|% 0,69
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,32
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,48
|67,48
|-0,57
|