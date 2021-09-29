***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 72.750.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.12.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,06Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINFMA2144Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2021Satışa Başlanma Tarihi 27.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.750.000İhraç Fiyatı 0,94576Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.12.2021Kayıt Tarihi 28.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç tavanı limiti dahilinde 91 gün vadeli.62.750.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFINFMA2144 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %23,00, yıllık bileşik faiz oranı %25,06 ve ihraç fiyatı 0,94576 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965776BIST