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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.11.2020 18:41



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 33.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 338.000 662.000,000 195,85798 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 Nâma
B Grubu, INFO, TREINFM00017 33.462.000 65.538.000,000 195,85798 1,00 B Grubu B Grubu, INFO, TREINFM00017 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 33.800.000 66.200.000,000 195,85798

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sibel GÖKALP tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 14.08.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 19.11.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %195,85798 oranında olmak üzere 66.200.000 TL artışla 100.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.11.2020 tarih ve 72/1407 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889419


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Cumhuriyet 3.071 3.117 55,00  
Tam 3.054 3.135 54,64  
Yarım 1.476 1.516 26,44  
Çeyrek 740 758 13,21  
Gümüş.Ons 24,32 24,35 0,21  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,11  
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