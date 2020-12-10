***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Borsada Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 33.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 338.000 662.000,000 195,85798 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 Nâma A Grubu, INFO1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRINFM00035B Grubu, INFO, TREINFM00017 33.462.000 65.538.000,000 195,85798 1,00 B Grubu B Grubu, INFO, TREINFM00017 Nâma B Grubu, INFO(RÜÇHAN), TRRINFM00043 78.952,431Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 33.800.000 66.200.000,000 195,85798 78.952,431Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sibel GÖKALP tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.11.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.12.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 14.08.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 19.11.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.11.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 09.12.2020 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 78.952,431 TL nominal değerli payların 10 - 11 Aralık 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892614BIST