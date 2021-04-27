***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 138.100.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 1.000.000 381.000,000 38,10000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 NâmaB Grubu, INFO, TREINFM00017 99.000.000 37.719.000,000 38,10000 B Grubu B Grubu, INFO, TREINFM00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 100.000.000 38.100.000,000 38,10000Ek AçıklamalarŞirketimiz merkezinde yapılan 27.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında16.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 38.100.000 TL'nin pay biçiminde dağıtılmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda- Mevcut 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere toplam 38.100.000 TL artırılarak 138.100.000 TL'ye yükseltilmesine,- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %38,10 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 38.100.000 TL nominal değerli payların 381.000 TL nominal değerli kısmının A grubu nama, 37.719.000 TL nominal değerli kısmının B grubu nama pay olarak verilmesine,- Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,- İhraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931407BIST