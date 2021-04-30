***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 138.100.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 1.000.000 381.000,000 38,10000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 NâmaB Grubu, INFO, TREINFM00017 99.000.000 37.719.000,000 38,10000 B Grubu B Grubu, INFO, TREINFM00017 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 100.000.000 38.100.000,000 38,10000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.04.2021SPK Başvuru Tarihi 30.04.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27.04.2021 tarihli kararı ile Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere 38.100.000 TL artırılarak 138.100.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak bugün (30.04.2021 tarihinde) İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933422BIST