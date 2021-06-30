Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2021 16:38



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 138.100.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 1.000.000 381.000,000 38,10000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFM00025 Nâma
B Grubu, INFO, TREINFM00017 99.000.000 37.719.000,000 38,10000 B Grubu B Grubu, INFO, TREINFM00017 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 100.000.000 38.100.000,000 38,10000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 23.06.2021

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.04.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 30.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 25.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 24.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 30.06.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere 38.100.000 TL artırılarak 138.100.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi yeni şekliyle 30.06.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945132


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:361.366
Değişim :  -0,40% |  -5,49
Açılış :  1.375  
Önceki Kapanış :  1.372  
En Yüksek
1.377 En Düşük
1.363
BIST En Aktif Hisseler16:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 22,44 60.185.603 % 10,00  
PKENT 2.585,90 5.775.201 % 10,00  
GEDIK 7,93 13.468.024 % 9,99  
INVEO 118,50 14.077.742 % 9,93  
IZMDC 2,55 41.993.787 % 9,91  
daha fazla
16:36 Alış Satış %  
Dolar 8,6667 8,6696 % -0,74  
Euro 10,2686 10,2989 % -0,95  
Sterlin 11,9579 12,0178 % -0,78  
Frank 9,3469 9,4032 % -1,01  
Riyal 2,3057 2,3173 % -0,68  
daha fazla
16:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 -4,83  
Altın Gr. 490 490 -4,30  
Cumhuriyet 3.249 3.299 -10,00  
Tam 3.233 3.317 -10,55  
Yarım 1.563 1.604 -5,11  
Çeyrek 784 802 -2,55  
Gümüş.Ons 25,83 25,87 0,08  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 -0,02  
B. Petrol 74,85 74,85 0,57  
Seans Raporu 16:36
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru