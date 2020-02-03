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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.02.2020 11:39
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
GÖZTEPE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Tuğlacıbaşı Mah. Bağdat Cad. No:201 Daire 6 Kadıköy/İSTANBUL CANKUT KUTLU 216 358 29 56 18.06.2019
KIRIKKALE İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Yenidoğan Mah. Cumhuriyet Cad. No:30 Kat:4/5 KIRIKKALE HACİ ÖKKEŞ DEMİR 318 218 97 97 18.06.2019
BEYLİKDÜZÜ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997 Sk. Phuket Life Residence No:12 Kat:4 Daire:38 Esenyurt-Beylikdüzü/İSTANBUL ERDEM PORTAKAL 212 852 65 59 18.06.2019
İZMİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Alsancak Mah. Atatürk Cad. No:374/1 Konak/İZMİR MEHMET APAYDIN 232 421 75 77 18.06.2019
TUZLA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Yayla Mah. Cengiz Topel Cad. No:119/A Tuzla / İSTANBUL MURAT TÜRKEL 0850 522 61 14 18.06.2019
ANKARA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Via Twins Plaza No:7 Daire:124 Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177 Sk. No:10/B Çankaya/ANKARA MAHİRE BEGÜM ACER 312 284 55 36 18.06.2019
BEŞİKTAŞ İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı İba Blokları Sit. No:42/8 Beşiktaş/İSTANBUL ERMAN BENLİ 212 324 84 33 12.07.2019
ÇANKAYA İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Ata Plaza 100/15 Kat:6 Çankaya/ANKARA EMRE ÖZKAYA 312 472 69 88 02.08.2019
ATAŞEHİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Atatürk Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak Metropol İstanbul C1 Blok Daire: 44- 45 CEM BAYCAN 216 629 42 70 13.09.2019
BALIKESİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Hisariçi Mahallesi Örücüler Caddesi Basın Sokak No:2 Kat:2 Karesi/BALIKESİR KAZIM BALCI 266 245 91 82 25.12.2019

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana Pazar
FİNANSMAN BONOSU 18.12.2019 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 14.01.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)
FİNANSMAN BONOSU 03.02.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
FİNANSMAN BONOSU 64000000 TRY Yurtiçi 29.08.2019 29.08.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 38000000 TRY Yurtiçi 16.01.2020 16.01.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816614


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RYGYO 7,78 7.559.789 % 19,88  
ISATR 253.000,00 253.000 % 15,00  
TSPOR 3,07 184.228.798 % 12,87  
BURVA 14,50 476.010 % 11,11  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7933 7,8324 % -1,09  
Frank 6,1813 6,2185 % -0,12  
Riyal 1,5902 1,5982 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.581 1.581 -5,64  
Altın Gr. 304 304 -1,50  
Cumhuriyet 2.008 2.038 -13,00  
Tam 2.001 2.050 -10,47  
Yarım 967 992 -5,06  
Çeyrek 485 496 -2,53  
Gümüş.Ons 17,81 17,84 -0,20  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,05  
B. Petrol 56,34 56,34 -0,28  
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