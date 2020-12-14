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***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.12.2020 18:32



***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana Pazar
FİNANSMAN BONOSU 05.10.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 22.10.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 02.11.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 03.11.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 1000000 TRY 1 İMTİYAZLI İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 99000000 TRY 99 İMTİYAZSIZ İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Namık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ziya GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent KIRIMLI Yönetim Kurulu Üyesi
Murat TANRIÖVER Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer AKBAL Operasyonlardan Sorumlu Başkan
Mehmet AŞÇIOĞLU Genel Müdür
Engin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Yatırım Danışmanı
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
Alper ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Tuna ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
Umut KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü
Nevin BOZAN Türev Araçlar Operasyon Sorumlusu
Mehmet İnanç BAŞ Muhasebe Uzmanı
Murat YALÇIN Operasyon ve Kre.İşl.Sorumlusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893095


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VERTU 10,67 28.468.055 % 10,00  
YAPRK 45,10 1.491.979 % 10,00  
EKIZ 7,71 733.283 % 9,99  
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Altın Ons 1.828 1.829 -10,71  
Altın Gr. 461 461 -2,72  
Cumhuriyet 3.070 3.117 -14,00  
Tam 3.057 3.135 -15,75  
Yarım 1.478 1.516 -7,62  
Çeyrek 741 758 -3,81  
Gümüş.Ons 23,90 23,94 -0,03  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,00  
B. Petrol 49,94 49,94 -0,04  
Seans Raporu 18:05
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