INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )









İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Ana PazarFİNANSMAN BONOSU 05.10.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar ArasındaFİNANSMAN BONOSU 22.10.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar ArasındaFİNANSMAN BONOSU 02.11.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar ArasındaFİNANSMAN BONOSU 03.11.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar ArasındaFİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar ArasındaSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 1000000 TRY 1 İMTİYAZLI İşlem GörmüyorB Nama 1,00 TRY 99000000 TRY 99 İMTİYAZSIZ İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviNamık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Ziya GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıBülent KIRIMLI Yönetim Kurulu ÜyesiMurat TANRIÖVER Yönetim Kurulu ÜyesiTamer AKBAL Operasyonlardan Sorumlu BaşkanMehmet AŞÇIOĞLU Genel MüdürEngin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Yatırım DanışmanıYusuf Ali ALAN Genel Müdür YardımcısıHüseyin GÜLER Genel Müdür YardımcısıAlper ÖZKİNİ Genel Müdür YardımcısıHasan Tuna ÇETİNKAYA Genel Müdür YardımcısıUmut KURCAN Genel Müdür YardımcısıSibel GÜN Muhasebe MüdürüNevin BOZAN Türev Araçlar Operasyon SorumlusuMehmet İnanç BAŞ Muhasebe UzmanıMurat YALÇIN Operasyon ve Kre.İşl.Sorumlusu