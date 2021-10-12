***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2021 18:30
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Namık Kemal GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ziya GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent KIRIMLI Yönetim Kurulu Üyesi
Murat TANRIÖVER Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer AKBAL Operasyonlardan Sorumlu Başkan
Engin Emre SEÇEN Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi - Yatırım Danışmanı
Yusuf Ali ALAN Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin GÜLER Genel Müdür Yardımcısı
Alper ÖZKİNİ Genel Müdür Yardımcısı
Ferhat SÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı
Hasan Tuna ÇETİNKAYA Genel Müdür Yardımcısı
Umut KURCAN Genel Müdür Yardımcısı
Sibel GÜN Muhasebe Müdürü
Mehmet İnanç BAŞ Muhasebe Uzmanı
Murat YALÇIN Operasyon ve Kre.İşl.Sorumlusu
Betül ERGÜN Türev Araçlar Operasyon Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970051
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
18:059,0371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0359
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
18:0510,4352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0374
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
18:05511,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,66
|Açılış
|: 511,39
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|23,76
|244.221.597
|% 10,00
|
|PENTA
|192,50
|19.317.498
|% 10,00
|
|MERIT
|23,16
|9.361.898
|% 9,97
|
|GSDDE
|4,30
|44.187.700
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|605.537
|% 9,97
|
|KERVN
|0,63
|3.446.040
|% -10,00
|
|PRKAB
|21,30
|65.423.044
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|128.390.354
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.650.913
|% -9,95
|
|MAALT
|180,00
|69.367.329
|% -8,72
|
|GARAN
|9,50
|1.828.411.374
|% 0,64
|
|ASELS
|16,34
|1.371.308.624
|% 3,29
|
|THYAO
|14,00
|1.194.235.462
|% -1,41
|
|SASA
|27,58
|832.437.768
|% -0,79
|
|KRDMD
|6,80
|772.376.097
|% -0,15
|
|YKBNK
|2,43
|677.040.109
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,83
|397.842.472
|% 2,23
|
|GARAN
|9,50
|1.828.411.374
|% 0,64
|
|ODAS
|1,49
|183.720.018
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,80
|772.376.097
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0342
|9,0371
|% 0,40
|
|Euro
|10,4308
|10,4352
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,2568
|12,3183
|% 0,47
|
|Frank
|9,6739
|9,7322
|% 0,12
|
|Riyal
|2,4029
|2,4149
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|7,44
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem