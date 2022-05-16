***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.05.2022 10:31
***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
FİNANSMAN BONOSU 300000000 TRY Yurtiçi 17.06.2021 17.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 500000000 TRY Yurtiçi 30.09.2021 30.09.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 500000000 TRY Yurtiçi 10.02.2022 10.02.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
FİNANSMAN BONOSU 500000000 TRY Yurtiçi 12.05.2022 12.05.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030484
BIST
11:452.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,33
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.424
En Düşük
2.412
11:4515,5761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0986
|Açılış
|: 15,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5761
En Düşük
15,4564
11:4516,2787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1653
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2787
En Düşük
16,0891
11:45900,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,36
|Açılış
|: 900,25
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IMASM
|35,26
|2.294.016
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|15.057.342
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|45.639.329
|% 9,97
|
|GLBMD
|8,64
|16.602.510
|% 9,92
|
|RHEAG
|2,11
|4.030.359
|% 9,90
|
|GZNMI
|36,44
|71.939.405
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.592.299
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.199.448
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,84
|13.548.973
|% -4,97
|
|THYAO
|42,90
|1.490.950.945
|% 0,99
|
|GARAN
|14,97
|688.238.616
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,64
|640.881.394
|% 1,81
|
|KRDMD
|15,32
|604.615.788
|% -2,23
|
|KOZAL
|192,40
|534.471.107
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,71
|519.270.283
|% 0,74
|
|YKBNK
|4,46
|354.871.452
|% -1,98
|
|SKBNK
|1,10
|81.503.073
|% 0,92
|
|KARSN
|5,43
|252.137.397
|% 1,88
|
|GARAN
|14,97
|688.238.616
|% -0,07
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5721
|15,5761
|% 0,64
|
|Euro
|16,2576
|16,2787
|% 1,03
|
|Sterlin
|18,9766
|19,0718
|% 0,28
|
|Frank
|15,4162
|15,5091
|% 0,17
|
|Riyal
|4,1368
|4,1575
|% 0,56
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-12,36
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,91
|
Seans Raporu
11:45
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12:00BMSCH
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 117, 295 adet işlem
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11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 79 artarak (% 0.04 ) 2, 165
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11:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, KAPLM, GLBMD, TMPOL, RHEAG
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11:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, SELVA, GZNMI
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11:59
FENER, ESCOM, IMASM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında