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***INFO* *IYF* *IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

13.02.2020 12:16
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Açıklamalar

   İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 7.397.250 TL'den 14.794.500 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 7.397.250 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 36.612 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Sedat YAR 34.101 % 93,14 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Mesut Çakıroğlu 2.500 % 6,83 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818766


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 15,80 45.941.894 % 19,97  
ISYAT 2,60 59.447.077 % 19,82  
TSPOR 4,63 644.092.708 % 17,22  
ISBTR 56.350,00 4.226.250 % 15,00  
MERKO 1,48 47.577.764 % 14,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8517 7,8911 % 0,52  
Frank 6,1726 6,2098 % 0,24  
Riyal 1,6121 1,6202 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.574 6,65  
Altın Gr. 307 307 2,11  
Cumhuriyet 2.031 2.061 14,00  
Tam 2.021 2.072 14,37  
Yarım 977 1.002 6,95  
Çeyrek 490 501 3,48  
Gümüş.Ons 17,62 17,66 0,14  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 0,04  
B. Petrol 55,45 55,45 -0,34  
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