***INFO* *IYF* *IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
13.02.2020 12:16
ncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklamalar
İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 7.397.250 TL'den 14.794.500 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 7.397.250 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 36.612 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Sedat YAR 34.101 % 93,14 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Mesut Çakıroğlu 2.500 % 6,83 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818766
BIST
15:10120.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 423,37
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.472
En Düşük
119.472
15:106,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0180
|Açılış
|: 6,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
15:106,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
15:10306,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,06
|Açılış
|: 306,71
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,08
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.941.894
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|59.447.077
|% 19,82
|
|TSPOR
|4,63
|644.092.708
|% 17,22
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|47.577.764
|% 14,73
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|QNBFB
|52,00
|1.239.583
|% -8,77
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|ASELS
|28,42
|1.153.872.273
|% 1,50
|
|THYAO
|14,88
|1.088.662.743
|% 0,40
|
|TSPOR
|4,63
|644.092.708
|% 17,22
|
|SASA
|10,53
|490.845.711
|% 10,26
|
|TUPRS
|112,50
|440.021.790
|% -2,17
|
|TSPOR
|4,63
|644.092.708
|% 17,22
|
|ISGYO
|2,00
|277.702.428
|% 4,71
|
|GSRAY
|2,39
|281.963.317
|% 3,02
|
|IHLAS
|0,90
|88.497.083
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,82
|229.407.538
|% -2,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8517
|7,8911
|% 0,52
|
|Frank
|6,1726
|6,2098
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6121
|1,6202
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|6,65
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.061
|14,00
|
|Tam
|2.021
|2.072
|14,37
|
|Yarım
|977
|1.002
|6,95
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,34
|
Seans Raporu
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15:22SASA
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15:20XU050
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15:20
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15:20
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