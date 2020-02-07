***INFO* *IYF* *IZTAR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2020 11:50
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 7 – 10 Şubat 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 36.612,90 TL nominal değerli payın tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817559
BIST
12:35122.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -204,16
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
12:355,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
12:356,5648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0138
|Açılış
|: 6,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5634
12:35301,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,18
|Açılış
|: 301,78
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.320.661
|% 19,97
|
|ARENA
|12,89
|28.020.582
|% 17,08
|
|AYCES
|11,59
|5.254.928
|% 14,98
|
|BUCIM
|7,58
|12.665.515
|% 12,63
|
|LINK
|33,18
|21.877.969
|% 12,40
|
|DOKTA
|55,00
|47.413.640
|% -14,13
|
|IHGZT
|4,31
|42.947
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|THYAO
|14,63
|436.090.718
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,94
|286.146.982
|% 0,00
|
|SISE
|5,64
|201.745.348
|% 0,89
|
|YKBNK
|3,15
|200.591.281
|% 0,00
|
|VESTL
|16,62
|196.443.504
|% 2,15
|
|IHLGM
|1,21
|119.334.687
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,94
|286.146.982
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|200.591.281
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|91.910.972
|% -0,58
|
|ADESE
|2,25
|122.230.593
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7212
|7,7599
|% 0,06
|
|Frank
|6,1122
|6,1490
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|0,91
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|1,96
|
|Yarım
|961
|985
|0,96
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,48
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|0,24
|