***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.04.2020 09:11
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şemsihan Karaca tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837701
BIST
10:5897.985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.586,69
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.074
En Düşük
97.491
10:586,7767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
10:587,4012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0181
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4322
En Düşük
7,3720
10:58376,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,20
|Açılış
|: 376,20
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,29
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|18.966.447
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|12.421.450
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|14.200
|% 9,99
|
|YONGA
|10,71
|18.635
|% 9,96
|
|VKING
|4,20
|2.332.500
|% 9,95
|
|PRZMA
|4,04
|8.817.695
|% -7,13
|
|TDGYO
|2,24
|621.154
|% -6,28
|
|ETYAT
|1,24
|1.092.706
|% -5,34
|
|IHEVA
|2,44
|27.213.636
|% -5,06
|
|MMCAS
|0,79
|5.147
|% -4,82
|
|ASELS
|25,70
|343.872.260
|% 3,05
|
|THYAO
|10,55
|322.731.891
|% 3,53
|
|PGSUS
|60,70
|266.229.646
|% 8,39
|
|GARAN
|8,60
|175.367.371
|% 1,65
|
|TSPOR
|5,12
|100.483.951
|% 8,25
|
|IEYHO
|0,62
|49.061.169
|% 3,33
|
|CEMAS
|1,09
|59.166.685
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,05
|87.897.880
|% 1,49
|
|GSRAY
|2,63
|95.853.587
|% 1,94
|
|ODAS
|1,51
|50.891.537
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4891
|8,5317
|% 0,60
|
|Frank
|6,9976
|7,0398
|% 0,45
|
|Riyal
|1,7976
|1,8066
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|9,48
|
|Altın Gr.
|375
|375
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.455
|11,50
|
|Tam
|2.463
|2.527
|11,90
|
|Yarım
|1.198
|1.230
|5,80
|
|Çeyrek
|601
|615
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,58
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|31,86
|31,86
|0,12
|