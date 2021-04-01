***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2021 09:17
larak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922499
BIST
11:451.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 21,46
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:458,1747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0652
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:459,6255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0431
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:45449,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,57
|Açılış
|: 449,76
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:45
|BURVA
|34,14
|2.838.442
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.852.822
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|47.480.749
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.546.766
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|1.092.426
|% -7,61
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,86
|1.648.761.748
|% 2,54
|
|SASA
|46,80
|503.006.166
|% 3,72
|
|KOZAL
|119,90
|426.270.788
|% 0,76
|
|BJKAS
|8,98
|369.135.593
|% 7,80
|
|PETKM
|5,95
|323.606.002
|% 3,48
|
|GARAN
|6,86
|1.648.761.748
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,21
|140.562.222
|% 1,68
|
|TSKB
|1,38
|88.481.729
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,92
|105.879.515
|% 0,52
|
|PETKM
|5,95
|323.606.002
|% 3,48
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1678
|8,1747
|% -0,79
|
|Euro
|9,6024
|9,6255
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,1988
|11,2549
|% -1,10
|
|Frank
|8,5748
|8,6265
|% -1,37
|
|Riyal
|2,1664
|2,1773
|% -1,09
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,09
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-6,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,78
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,80
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,98
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
11:58KONTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 79.50 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 468 adet işlem
-
11:57ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 767, 523 adet işlem
-
11:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, ISCTR, MGROS
-
11:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 84 artarak (% 1.57 ) 1, 221
-
11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DNISI, RAYSG, FORMT, RODRG, KONTR, ARZUM, KRONT, SEKFK, VAKKO, VAKFN