***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2021 14:32
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938176
BIST
15:501.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
15:508,4454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0164
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
15:5010,3268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0419
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
15:50517,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,24
|Açılış
|: 517,99
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler15:50
|RYSAS
|3,74
|5.169.701
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|3.093.593
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|28.560.679
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|KUTPO
|49,50
|3.563.456
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|25.359.119
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|44.649.031
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|UMPAS
|1,33
|62.265
|% -9,52
|
|GARAN
|8,04
|1.439.247.586
|% 3,08
|
|THYAO
|12,96
|889.328.205
|% 0,47
|
|KOZAL
|124,60
|712.281.342
|% 1,71
|
|TRILC
|46,00
|597.058.449
|% -2,50
|
|PETKM
|6,28
|520.369.161
|% 2,61
|
|YKBNK
|2,15
|448.640.177
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,90
|346.807.526
|% 2,70
|
|GARAN
|8,04
|1.439.247.586
|% 3,08
|
|TSKB
|1,35
|181.345.839
|% 2,27
|
|SKBNK
|1,11
|140.444.586
|% 0,91
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4434
|8,4454
|% -0,19
|
|Euro
|10,3205
|10,3268
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,9089
|11,9686
|% -0,23
|
|Frank
|9,3730
|9,4294
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2443
|2,2555
|% -0,24
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|4,20
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.431
|3.482
|37,00
|
|Tam
|3.407
|3.495
|29,56
|
|Yarım
|1.647
|1.690
|14,30
|
|Çeyrek
|826
|845
|7,14
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,93
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-0,37
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, GARAN, PETKM
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12 artarak (% 0.99 ) 1, 229
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, TUCLK, RYSAS, MAALT, SUMAS
-
16:05
YONGA, AYES, TDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:05
AVHOL, IDEAS, ADESE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında