***INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2021 16:43
***INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INFO, IYF
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943819
BIST
17:291.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:298,6477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:2910,3453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0112
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:29497,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,95
|Açılış
|: 497,71
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
497,79
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.814.371
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.123.090
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.925.462
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.075.930
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,82
|44.073.630
|% -6,13
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,56
|1.070.984.805
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,10
|1.057.749.289
|% -2,33
|
|GARAN
|8,25
|1.022.789.854
|% -0,84
|
|KOZAL
|123,00
|744.054.174
|% 1,32
|
|HALKB
|5,25
|672.777.063
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,10
|1.057.749.289
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,18
|287.046.599
|% -0,91
|
|HALKB
|5,25
|672.777.063
|% -0,38
|
|GARAN
|8,25
|1.022.789.854
|% -0,84
|
|THYAO
|14,56
|1.070.984.805
|% -1,36
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6422
|8,6477
|% -0,03
|
|Euro
|10,3367
|10,3453
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,0485
|12,1089
|% 0,16
|
|Frank
|9,3863
|9,4428
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2961
|2,3076
|% -0,16
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|14,17
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.340
|1,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,08
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|0,92
|
Seans Raporu
17:29
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