***INFO* *IYF* *KATMR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
10.11.2020 10:41
***INFO******IYF******KATMR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 75.000.000 TL'den 217.500.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 142.500.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 156.671,768 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Zekeriya Çelik 91.233 % 58,23 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Sedat Yar 40.000 % 25,53 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Rıdvan Engin 13.973 % 8,92 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Nezih Öztürk 10.000 % 6,38 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887716
BIST
13:441.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.238
En Düşük
1.219
13:448,3060
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,2535
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
13:449,7823
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,2670
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
13:44498,39
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 15,38
|Açılış
|: 498,39
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler13:44
|DIRIT
|3,63
|1.876.754
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.745.392
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.086.690
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|1.654.741
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|11.553.663
|% 9,97
|
|RODRG
|10,53
|2.001.661
|% -10,00
|
|CASA
|45,02
|237.794
|% -9,96
|
|EUYO
|7,62
|12.494.232
|% -9,93
|
|BLCYT
|7,19
|41.415.085
|% -9,90
|
|DAGHL
|18,00
|4.506.312
|% -9,82
|
|THYAO
|11,21
|2.985.873.448
|% 4,96
|
|GARAN
|7,52
|1.677.891.219
|% 0,53
|
|TCELL
|15,42
|1.129.316.425
|% -5,75
|
|PGSUS
|51,85
|1.060.555.268
|% 6,73
|
|TUPRS
|83,90
|797.792.440
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,87
|510.202.461
|% 1,08
|
|THYAO
|11,21
|2.985.873.448
|% 4,96
|
|YKBNK
|2,45
|608.957.811
|% -0,81
|
|GARAN
|7,52
|1.677.891.219
|% 0,53
|
|KRDMD
|3,61
|626.811.954
|% 3,74
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2961
|8,3060
|% 3,15
|
|Euro
|9,7710
|9,7823
|% 2,81
|
|Sterlin
|10,9111
|10,9659
|% 3,29
|
|Frank
|8,9809
|9,0350
|% 2,33
|
|Riyal
|2,1984
|2,2094
|% 2,69
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|2,85
|
|Altın Gr.
|498
|498
|15,38
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.291
|3.376
|30,34
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|14,68
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|0,65
|