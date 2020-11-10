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***INFO* *IYF* *KATMR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

10.11.2020 10:41
GÜNCEL HABERLER



***INFO******IYF******KATMR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 75.000.000 TL'den 217.500.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 142.500.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 156.671,768 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Zekeriya Çelik 91.233 % 58,23 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Sedat Yar 40.000 % 25,53 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Rıdvan Engin 13.973 % 8,92 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Nezih Öztürk 10.000 % 6,38 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887716


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TKURU 323,60 12.745.392 % 9,99  
BMELK 14,76 1.086.690 % 9,99  
KSTUR 210,50 1.654.741 % 9,98  
ARSAN 6,73 11.553.663 % 9,97  
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13:44 Alış Satış %  
Dolar 8,2961 8,3060 % 3,15  
Euro 9,7710 9,7823 % 2,81  
Sterlin 10,9111 10,9659 % 3,29  
Frank 8,9809 9,0350 % 2,33  
Riyal 2,1984 2,2094 % 2,69  
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13:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.869 2,85  
Altın Gr. 498 498 15,38  
Cumhuriyet 3.296 3.345 26,00  
Tam 3.291 3.376 30,34  
Yarım 1.591 1.633 14,68  
Çeyrek 798 817 7,34  
Gümüş.Ons 23,89 23,93 -0,27  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,13  
B. Petrol 43,05 43,05 0,65  
Seans Raporu 13:44
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