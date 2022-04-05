***INFO* *IYF* *QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
05.04.2022 09:42
***INFO******IYF******QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015729
BIST
10:172.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 16,66
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.317
10:1714,7161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0375
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7161
En Düşük
14,6627
10:1716,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0600
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1751
En Düşük
16,1032
10:17913,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,54
|Açılış
|: 913,10
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler10:17
|ARMDA
|85,90
|1.569.393
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|TMSN
|18,33
|36.464.207
|% 6,51
|
|HALKB
|5,09
|205.332.197
|% 5,38
|
|ULUSE
|144,00
|5.067.311
|% 5,11
|
|GARFA
|12,88
|482.315
|% -2,79
|
|DAPGM
|22,00
|26.409.095
|% -2,48
|
|KENT
|240,00
|186.960
|% -2,44
|
|GZNMI
|47,58
|6.403.699
|% -2,42
|
|EDIP
|3,39
|1.647.450
|% -2,31
|
|ASELS
|25,78
|577.614.687
|% 1,74
|
|THYAO
|34,24
|530.056.028
|% 2,33
|
|GARAN
|12,65
|525.754.532
|% 0,16
|
|AKBNK
|7,86
|339.889.055
|% 1,81
|
|YKBNK
|4,28
|277.035.958
|% 1,66
|
|YKBNK
|4,28
|277.035.958
|% 1,66
|
|ODAS
|1,81
|82.829.504
|% 1,69
|
|AKBNK
|7,86
|339.889.055
|% 1,81
|
|KARSN
|5,81
|243.308.645
|% 2,65
|
|GARAN
|12,65
|525.754.532
|% 0,16
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7077
|14,7161
|% 0,26
|
|Euro
|16,1615
|16,1751
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,2599
|19,3565
|% 0,30
|
|Frank
|15,8325
|15,9278
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9092
|3,9288
|% 0,17
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-0,99
|
|Altın Gr.
|914
|914
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,70
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,65
|