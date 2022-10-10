***INFO* *IYF* *QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
10.10.2022 14:54
***INFO******IYF******QUAGR*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [QUAGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069823
BIST
15:463.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 26,05
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:4618,5812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0348
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:4618,0747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0270
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:461.001,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,78
|Açılış
|: 1.001,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:44
|CRFSA
|44,32
|85.495.479
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|TRCAS
|19,11
|146.511.255
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.870.604
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|342.198.095
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.585.630
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.525.768
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,90
|4.552.411.136
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,35
|1.950.402.964
|% 1,16
|
|ASELS
|32,42
|1.927.065.153
|% 2,99
|
|SASA
|85,85
|1.875.406.715
|% -1,38
|
|SISE
|30,26
|1.764.366.962
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,35
|1.950.402.964
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,70
|242.786.646
|% -3,95
|
|YKBNK
|8,14
|962.452.369
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,34
|609.985.016
|% 0,19
|
|AKFGY
|3,70
|370.400.518
|% 6,02
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5747
|18,5832
|% -0,18
|
|Euro
|18,0492
|18,0662
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,4850
|20,5877
|% -0,46
|
|Frank
|18,5349
|18,6465
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9249
|4,9496
|% -0,26
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,18
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,42
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.739
|6.791
|-140,00
|
|Yarım
|3.284
|3.320
|-68,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-34,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,51
|97,51
|-0,41
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ASELS, KRDMD
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.60 ) 3, 190
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, RTALB, TRCAS, BMSCH, YAPRK, COSMO, ULUUN, CRFSA, HUNER
-
15:59
JANTS, CANTE, KCAER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:59
GLBMD, ISBTR, KIMMR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında